12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Berke Özer gerçek bir kaleci oldu"

Berke gerçek bir kaleci oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Türk kalecilere yatırım yapan 'nin umut bağladığı isimlerden birisi de . İki sezondur 'nın kulübüne kiralanan Özer'e kaleci antrenörü 'den övgü geldi

Türk kalecilere yatırım yapan 'nin umut bağladığı isimlerden birisi de . İki sezondur 'nın kulübüne kiralanan Özer'e kaleci antrenörü 'den övgü geldi. Peeters, "Geçen sezonki Berke ile bugünkü arasında büyük bir fark var. Daha önce alt yaş gruplarında forma giymiş ve üst düzeyde tecrübe sahibi olmayan Berke, artık gerçek bir kaleciye dönüştü" ifadelerini kullandı. 13 maçın 6'sında kalesini kapatan Berke'li Westerlo Belçika 2. Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.
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