04 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Henry Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı

Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila ile maaş görüşmesi yaptığı ve tarafların tekrar buluşmak üzere sözleştiği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Monaco'da kadro dışı kalan Henry Onyekuru için Fenerbahçe iddiaları güçlenmeye başladı. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Ancak menajeri "İstanbul'dan ilgilenen bir büyük kulüp daha var diyerek" baklayı ağzından çıkarmıştı. Gelen haberlere sarı-lacivertlilerin, menajer William D'Avila ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Fransız ekibinin ücret konusunda kolaylık göstereceği Onyekuru için maaş konusunda kıran kırana pazarlık yapıldığı belirtildi. Şu an için bir anlaşma sağlanamasa da tarafların birkaç gün içinde tekrar masaya oturup olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandıracağı ifade edildi.

(Fotomaç)

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