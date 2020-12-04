04 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un Denizlispor maçı planı hazır! Fenerbahçe rakibini böyle yıkacak

Bulut'un Denizli maçı planı hazır! F.Bahçe rakibini böyle yıkacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında 'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör , Denizlispor maçında rakibe baskı kuracak çalışmalar yaptırıyor. Deplasmanda oynayacağı maçta mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerde 45 yaşındaki çalıştırıcı galibiyet planını hazırlarken, oyuncularını da uyardı.

oyuncularına ayrıca önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarmak zorunda olduklarının altını çizdi. Denizli sonrası Başakşehir'le oynayıp, bay geçeceklerini ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorlu dönemde zirvenin daha uzağında kalmamak için 9 puandan başka şansları olmadığını belirtti.

derbisi yenilgisini unutan ve yeni galibiyet serisi başlatmak için tüm hazırlıklarını bu yönde yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, işleri her yönden sıkı tutuyor. Genç çalıştırıcı, hem idmanlarda sıkı disipliniyle dikkat çekerken hem de rakiplere yapılacak baskı konusunda oyuncularını uyarıyor. Sarılacivertli hoca, dünkü antrenmanda talebelerinden bu haftaki Denizlispor mücadelesinde çok sıkı şekilde pres yapmalarını isterken, rakibi yarı sahasına hapsetmelerini istedi. Bulut, yoğun baskı isteğini oyuncularına şu sözlerle anlattı:

SERDAR'LA GÖRÜŞTÜ
"Denizlispor'a nefes alacak zaman bırakmayın. Topla buluştukları anda baskı kurun. Kendi sahalarından çıkamayacak şekilde yoğun pres uygulayacaksınız. Duran toplarda hep birlikte kaleye yüklenin. Rakibi boğun..." Usta hoca, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Özellikle bu hafta 11'de olması beklenen 'le konuşan Bulut, "Defansı toparlamak senin görevin. Ataklara arkadan destek verin ama arkanızda büyük boşluklar bırakmamaya da dikkat edin" uyarısında bulundu.

(Fotomaç)

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