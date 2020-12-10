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Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri! "Tribünler dolu olsa..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili "Kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Tribünler dolu olsa şu anda başkan değildi." dedi.
10.12.2020
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