Fenerbahçe'ye Kemal Ademi müjdesi!

Süper Lig'de 11 haftanın tamamlanmasının ardından topladığı 23 puanla zirvenin ortağı olmayı başaran Fenerbahçe ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-lacivertliler, yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanırken, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. O isimlerden biri de belli oldu. İşte detaylar...