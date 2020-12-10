11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Kemal Ademi müjdesi!

Fenerbahçe'ye o isimden müjde! Çalışmalara başladı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

'in 12. haftasında karışılacağı maçı hazırlıklarını sürdüren 'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan , bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 11 Aralık Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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