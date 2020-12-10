Fenerbahçe'ye Kemal Ademi müjdesi!
Süper Lig'in 12. haftasında karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Kemal Ademi, bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 11 Aralık Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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