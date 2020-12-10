11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Süper Lig'de 11 haftanın tamamlanmasının ardından topladığı 23 puanla zirvenin ortağı olmayı başaran Fenerbahçe ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-lacivertliler, yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanırken, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. O isimlerden biri de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Sezona 18 yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan 'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

döneminin bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu 'de resmen sportif direktörlük görevine başladı. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde ocak ayında da transfer yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Bu gelişmelerin ardından sezon başında Kasımpaşa'dan sürpriz bir şekilde bedelsiz olarak 'ye olan istenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör 'un alternatifleri arasındaki Thiam bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Bu sezon kanatlara , Perotti, , Thiam gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeterli verimi alamadı. Bu sonuçların , sportif direktör Belözoğlu'na kanat için rapor verdi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Sarı-lacivertliler yerli olarak listesine 'den 'ı aldı. Tecrübeli futbolcunun ile takas yoluyla 'ye gelmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen 'ın ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

Haziran 2016 yılında 'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor

geçen sezon açılan Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni statta fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. (Ajansspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Uluç'tan Koç'a sert eleştiri! Tribünler dolu olsa... Uluç'tan Koç'a sert eleştiri! "Tribünler dolu olsa..."
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! Maç özeti F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! (Maç özeti)
Bulut'tan yıldız isimle ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı Bulut'tan yıldız isimle ilgili flaş itiraf! "Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör