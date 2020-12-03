03 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

Denizli'de yan yana görev yapacak Ozan-Sosa, sonrasında formayı paylaşacak. Teknik heyet bundan böyle kadroda gerçek bir 10 numara kullanacak. İşte yeni sistem ve detaylar...

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'de , maçındaki performansıyla eleştiri almış, derbisinde de aşırı top kaybı dolayısıyla 45 dakika oyunda kalabilmişti.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Teknik heyet, Denizlispor karşılaşması sonrası bu sistemi değiştiriyor. Gustavo'nun cezalı olması nedeniyle deplasmanında Sosa ile yan yana görev alacak. Önlerinde ise Yandaş olacak. Ancak Denizli sonrası sistem değişecek.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

BİRBİRLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYORLAR
Teknik heyet, Ozan ve Sosa'nın aynı tip futbolcular olması dolayısıyla birbirlerini olumsuz etkilediğine, forvet arkasında gerçek bir kullanmanın bu oyuncuların performansını artıracağına inanıyor.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

Bu anlamda Ozan veya Sosa konusunda maça göre tercih yapılacak. 10 numarada ise veya Pelkas ikilisinden biri görev alacak. Kısaca alınan olumsuz sonuçlar sonrası bir sistem değişikliğine gidecek.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

10 numara savunma da yapmalı! (Gürcan BİLGİÇ/ BİR GÖRÜŞ)
10 maçın analizini yaptığınızda 'nin problem çözmekte sıkıntıları olduğu ortada. Başlarda bunu kenarlardan taşıdıkları toplar yani bol orta ile halletmek istediler ancak rakipler bunu öğrendi ve tedbir aldı.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

Hücum opsiyonlarına merkezi de eklemek doğru bir karar. Ama Erol Hoca'nın 10 numarasına savunma da yaptırması lazım. Hem Pelkas hem de görev aldıklarında bu kısımda yeterli olmadılar.

Erol Bulut'tan 10 numara çözüm!

maçı iyi bir test olacak. Bu noktada Ozan'ın da eklenmesiyle iki 10 numarayla bile oynayabilirler.

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