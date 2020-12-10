Kaka'nın Fenerbahçe anısı! "O golü unutamam"
Brezilya'nın efsane futbolcularından Kaka, kariyerinin özel anlarına dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye dair anısını anlatan Kaka, "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam." ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın efsane futbolcularından Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu , Fenerbahçe'ye dair anısını da anlattı.
Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta sarı lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.
"SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"
Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.
Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.
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