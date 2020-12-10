10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kaka'nın Fenerbahçe anısı! "O golü unutamam"

Kaka'nın Fenerbahçe anısı! O golü unutamam
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

'nın efsane futbolcularından , kariyerinin özel anlarına dair açıklamalarda bulundu. 'ye dair anısını anlatan Kaka, "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye 'da ve 'a 'da attığım golleri unutamam." ifadelerini kullandı.

'nın efsane futbolcularından , kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu , 'ye dair anısını da anlattı.

'a konuşan Kaka, 'daki maçta sarı lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.

"SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"

Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve 'a 'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.

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