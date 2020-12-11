11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ronaldo değil Ozan Tufan!

Ronaldo değil Ozan!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Sezonun flaş ismi Ozan Tufan'ın dünkü idmandaki fotoğrafı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yıldız futbolcunun hava topuna yükseldiği kare, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı 'nun kafa vuruşlarını akıllara getirdi, sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

Sezonun flaş ismi Ozan Tufan'ın dünkü idmandaki fotoğrafı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yıldız futbolcunun hava topuna yükseldiği kare, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı 'nun kafa vuruşlarını akıllara getirdi, sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

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