11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni 3'lüsünü belirledi

Erol Bulut’un yeni 3’lüsü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı. İlk olarak Ozan Tufan'ın 6 numarada sergilediği yönlendirici rolü beğenen Bulut, Gustavo'nun dönüşüyle taşları yerinden oynatacak. Sosa'yı kenara almayı planlayan Bulut'un, 10 numara pozisyonunda da ise Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay Bayındır hayalini açıkladı! Elbet bir gün... Altay Bayındır hayalini açıkladı! "Elbet bir gün..."
Bulut'tan yıldız isimle ilgili flaş itiraf! Oyundan çıkarmasak... Bulut'tan yıldız isimle ilgili flaş itiraf! "Oyundan çıkarmasak..."
Kaka'nın Fenerbahçe anısı! O golü unutamam Kaka'nın Fenerbahçe anısı! "O golü unutamam"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör