Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni 3'lüsünü belirledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatya maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatya maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı. İlk olarak Ozan Tufan'ın 6 numarada sergilediği yönlendirici rolü beğenen Bulut, Gustavo'nun dönüşüyle taşları yerinden oynatacak. Sosa'yı kenara almayı planlayan Bulut'un, 10 numara pozisyonunda da ise Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.

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