07 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe deplasmanda coşuyor! Şimdiden geçen sezonu geride bıraktı

Deplasmanda coşuyor! Şimdiden geçen sezonu geride bıraktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'in 11. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden , bu sezon 5. deplasman galibiyetini alarak şimdiden geride bıraktığımız sezonu geçti.

yeni teknik direktörü Erol Bulut'la en büyük farkı deplasman istatistiğinde yakaladı. Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 galibiyet alabilmişti. ve 'u 2-1, 'yi 3-2, 'ni 5-1 ve son olarak 'u 2-0 mağlup eden, 'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, 'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).

DEPLASMAN KARNESI
Ç. Rizespor 2-1

G.Saray 0-0

Göztepe 3-2

Antalyaspor 2-1

Gençlerbirliği 5-1

Denizlispor 2-0

(Fotomaç)

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