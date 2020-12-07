Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 5. deplasman galibiyetini alarak şimdiden geride bıraktığımız sezonu geçti.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut'la en büyük farkı deplasman istatistiğinde yakaladı. Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 galibiyet alabilmişti. Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u 2-1, Göztepe'yi 3-2, Gençlerbirliği'ni 5-1 ve son olarak Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden, Galatasaray'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, Kadıköy'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).

DEPLASMAN KARNESI

Ç. Rizespor 2-1

G.Saray 0-0

Göztepe 3-2

Antalyaspor 2-1

Gençlerbirliği 5-1

Denizlispor 2-0

(Fotomaç)

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