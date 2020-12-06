Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri
Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Juan Jesus için yeniden harekete geçmişti. Sarı-lacivertli ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan Brezilyalı yıldız stoper, transfer konusuyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika FB haberleri
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.
Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken Mauricio Lemos bireysel performansıyla sınıfta kaldı.
Beşiktaş derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.
JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!
Vakit kaybeden ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Juan Jesus'u listesine aldı.
Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.
ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!
Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.
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