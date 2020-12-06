06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Juan Jesus için yeniden harekete geçmişti. Sarı-lacivertli ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan Brezilyalı yıldız stoper, transfer konusuyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'de derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken bireysel performansıyla sınıfta kaldı.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

2. Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan büyük umutlarla edilen ve 6 maçta forma giyen Lemos yaptığı bireysel hatalarla gözden düştü.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 'de gözler stoper transferine çevrildi.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!
Vakit kaybeden ocak ayındaki ara dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen 'u listesine aldı.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!
'de savunma için adı yeniden gündeme gelen , 'da kalmayı hayal ediyor.

Fenerbahçe'denin gözdesi Juan Jesus'tan transfer sözleri! | Son dakika FB haberleri

'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.

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