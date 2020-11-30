Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp! 2020'de kale düştü
Kanarya, deplasmandaki başarısını iç sahada yakalayamadı. Dış sahada 5’te 4 yapan sarı-lacivertliler, mabedi Ülker Stadı’nda ise yıkıldı. 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlikle ağır yara aldı.
Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada fırtına gibi eserken sahasında ise üst üste sıkıntı çekiyor. Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta 9 kişilik Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı. Ülker Stadı'nda çıktığı ikinci mücadelede Karagümrük'ü deviren Erol Bulut ve öğrencileri 3. karşılaşmada ise Trabzonspor'u 3-1 ile geçmişti. Bu maç sonrası Kanarya duraklama devrine girdi.
ART ARDA 2 YENİLGİ
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 2 maçta ise puan alamadı. Konyaspor karşılaşmasında rakibine 2-0'lık skorla mağlup olan sarı-lacivertliler dün de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. 10 kişi kalan Kartal karşısında savunmada ciddi açıklar veren, akan oyunda istediği pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, 90 dakikayı 4-3 mağlup tamamladı. Evinde 8. puanını kaybetmiş oldu.
MERT ETKİSİZDİ
F.Bahçe'nin sezon başı büyük umutlarla aldığı Mert Hakan Yandaş, oyuna girdikten sonra etkili olamadı. Karşılaşma boyunca 2 şut denedi. Birini Utku Yuvakuran kolay bir şekilde bloke etti. İkincisinde bomboş kale yerine meşin yuvarlağı auta yolladı.
KOLEKSİYONA DEVAM
Papiss Cisse, 2018-19'dan bu yana en fazla takıma gol atan iki isimden biri olmayı başardı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya giden Vedat Muriç 17 farklı takımın filelerini havalandırmayı başarmıştı. Tecrübeli forvet oyuncusu dün Beşiktaş'ı avlayarak Muriç'in bu rekoruna ortak oldu.
(Fotomaç)
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