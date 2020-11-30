30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp! 2020'de kale düştü

F.Bahçe Kadıköy'de kayıp! 2020'de kale düştü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Kanarya, deplasmandaki başarısını iç sahada yakalayamadı. Dış sahada 5’te 4 yapan sarı-lacivertliler, mabedi ’nda ise yıkıldı. 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlikle ağır yara aldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada fırtına gibi eserken sahasında ise üst üste sıkıntı çekiyor. bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta 9 kişilik Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı. 'nda çıktığı ikinci mücadelede Karagümrük'ü deviren Erol Bulut ve öğrencileri 3. karşılaşmada ise 'u 3-1 ile geçmişti. Bu maç sonrası Kanarya duraklama devrine girdi.

ART ARDA 2 YENİLGİ
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 2 maçta ise puan alamadı. karşılaşmasında rakibine 2-0'lık skorla mağlup olan sarı-lacivertliler dün de ezeli rakibi 'ı konuk etti. 10 kişi kalan karşısında savunmada ciddi açıklar veren, akan oyunda istediği pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, 90 dakikayı 4-3 mağlup tamamladı. Evinde 8. puanını kaybetmiş oldu.

MERT ETKİSİZDİ
F.Bahçe'nin sezon başı büyük umutlarla aldığı Yandaş, oyuna girdikten sonra etkili olamadı. Karşılaşma boyunca 2 şut denedi. Birini Utku Yuvakuran kolay bir şekilde bloke etti. İkincisinde bomboş kale yerine meşin yuvarlağı auta yolladı.

KOLEKSİYONA DEVAM
, 2018-19'dan bu yana en fazla takıma gol atan iki isimden biri olmayı başardı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya giden Vedat Muriç 17 farklı takımın filelerini havalandırmayı başarmıştı. Tecrübeli forvet oyuncusu dün Beşiktaş'ı avlayarak Muriç'in bu rekoruna ortak oldu.

(Fotomaç)

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