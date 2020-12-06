06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, alınan kötü sonuçlar ve kritik maç öncesinde futbolcularla bire bir görüştü. Samandıra'da adeta Emre Belözoğlu rüzgarı esti. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

Yaz sezonunda birçok transferle 'e iddialı bir başlangıç yapan 'de iç sahada alınan 2 yenilgi camiada moralleri bozdu.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Özellikle derbisindeki etkisiz futbol ve 4-3'lük mağlubiyet takımda şok etkisi yaratırken oyuncularla toplantılar yapıldı.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sahaya çıkan kadro ve maç içinde teknik heyetin hamleleri sebebiyle derbinin faturası genel olarak 'a kesilse de futbolcular da bu durumdan nasibini aldı.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

EMRE BELÖZOĞLU TEK TEK KONUŞTU!
Milliyet'in haberine göre, hafta boyunca futbolcularla tek tek konuştu. Yapılan özel görüşmelerde futbolculara eleştiriler yöneltildi.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

GEREKLİ MÜCADELE GÖSTERİLEMEDİ!
Burada yapılan temel vurgu ise takımın gerekli istek, arzu ve mücadeleyi göstermemesi oldu. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 yılında şampiyon olmuştu.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Başkan 'un göreve gelmesi sonrası ilk sezonu 6. geçen sezonu ise 7. bitiren sarı-lacivertliler şampiyonluk mücadelesi veren üç ezeli rakibi arasında zirveye en çok hasret olan ekip konumunda.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UYARI YAPILDI!
Bu konuya ve bu sezonki beklentilere vurgu yapılarak oyuncuların saha içinde rakiplerden daha istekli ve özverili olmaları istendi.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

SAHA İÇİNDEKİ HATALARIN ALTI ÇİZİLDİ!
Öte yandan teknik direktör da oyuncularla görüşerek, saha içindeki hataların altını çizdi. Bulut özellikle 'ın 2-0 öne geçmesi sonrası takımın oyun disiplininden kopmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.


Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sezon başından bu yana yapılan çalışmalarda skor ne olursa olsun oyun sistemlerine bağlı kalacaklarını ifade etmişti.

Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

BUNUN TEKRARI İSTENMİYOR!
Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.

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