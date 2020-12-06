Emre Belözoğlu Samandıra'da esti geçti! Fenerbahçeli futbolcularla... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, alınan kötü sonuçlar ve kritik maç öncesinde futbolcularla bire bir görüştü. Samandıra'da adeta Emre Belözoğlu rüzgarı esti. İşte detaylar...
Yaz transfer sezonunda birçok transferle Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de iç sahada alınan 2 yenilgi camiada moralleri bozdu.
Özellikle Beşiktaş derbisindeki etkisiz futbol ve 4-3'lük mağlubiyet takımda şok etkisi yaratırken oyuncularla toplantılar yapıldı.
Sahaya çıkan kadro ve maç içinde teknik heyetin hamleleri sebebiyle derbinin faturası genel olarak Erol Bulut'a kesilse de futbolcular da bu durumdan nasibini aldı.
EMRE BELÖZOĞLU TEK TEK KONUŞTU!
Milliyet'in haberine göre, Sportif Direktör Emre Belözoğlu hafta boyunca futbolcularla tek tek konuştu. Yapılan özel görüşmelerde futbolculara eleştiriler yöneltildi.
GEREKLİ MÜCADELE GÖSTERİLEMEDİ!
Burada yapılan temel vurgu ise takımın gerekli istek, arzu ve mücadeleyi göstermemesi oldu. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 yılında şampiyon olmuştu.
Başkan Ali Koç'un göreve gelmesi sonrası ilk sezonu 6. geçen sezonu ise 7. bitiren sarı-lacivertliler şampiyonluk mücadelesi veren üç ezeli rakibi arasında zirveye en çok hasret olan ekip konumunda.
UYARI YAPILDI!
Bu konuya ve bu sezonki beklentilere vurgu yapılarak oyuncuların saha içinde rakiplerden daha istekli ve özverili olmaları istendi.
SAHA İÇİNDEKİ HATALARIN ALTI ÇİZİLDİ!
Öte yandan teknik direktör Erol Bulut da oyuncularla görüşerek, saha içindeki hataların altını çizdi. Bulut özellikle Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesi sonrası takımın oyun disiplininden kopmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.
Sezon başından bu yana yapılan çalışmalarda Erol Bulut skor ne olursa olsun oyun sistemlerine bağlı kalacaklarını ifade etmişti.
BUNUN TEKRARI İSTENMİYOR!
Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak Beşiktaş maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. Erol Bulut ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.
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