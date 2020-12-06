Erol Bulut'tan Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası kırmızı kart yorumu! "Hemen hemen kimse anlamadı"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 galip ayrıldıkları Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Bulut, Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili "Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Hemen hemen kimse anlamadı neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını." dedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kendileri adına güzel bir maç olduğunu ifade eden Bulut, "2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Hemen hemen kimse anlamadı neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasipmiş. Bunu yaşamamız gerekiyordu demek. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlere her zaman destek çıkmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Bugün mutluyum. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çalışkanlıklarından ve inanmalarından dolayı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dedi.
EROL BULUT: ALTAY'IN PERFORMANSI MÜKEMMELDİ
Kaleci Altay Bayındır'ın performasından övgü dolu sözlerle bahseden Erol Bulut, "Altay'ın bugünkü performansı mükemmeldi. Kalesine gelen bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takım çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarı bir kişi eksik kalınca... Penaltı pozisyonunda, Rodallega'nın eline değen bir top var. Hakem penaltıyı gösterdi. Allah'tan VAR varmış o pozisyonda. VAR'dan hatasını düzeltti" diye konuştu.
KENAN ATİK: BU KADAR POZİSYONA GİRİP MAÇI 2-0 KAYBETMEK ÜZDÜ
Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İkinci yarıdaki oyunumuzla beraberliği koparabilirdik. Bu kadar pozisyona girip maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi. Böyle yenilgilerden sonra bazı şeyleri konuşmak zor ama hakemlik bir iş yoktu bugün. Bu kadar ayyuka çıkacak, bu kadar hakemin hata yaptığına dair bir şey yoktu. Her şey normal ve kurallara uygundu. Penaltı da öyleydi. Kırmızı kart da öyleydi. Serdar Aziz'in gördüğü sarı kartlar da öyleydi. Kurallara aykırı hiçbir şey yoktu. Hakem kuralları uyguladı sadece. Onun için biz futbolun içinde olan insanların konuşurken, seyrederken bazı şeyleri doğru görmesi ve yorumlaması lazım. Sanki hakem yüzünden bu baskıyı yediler, sanki hakem yüzünden kırmızı kart, penaltı. Böyle saçmalık olmaz. Bunu bir kere konuşalım. Televizyonlarda tekrar tekrar gösteriyor. Serdar Aziz'in ilk sarı kartı da doğru, ikincisi de doğru. Penaltı da doğru. Daha itiraz edecek, hakeme bağıracak ne var? Ali Palabıyık'a teşekkür ederim. Çok iyi maç yönetti. 2-0 mağlup olduk. Biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık. İyi pozisyonlara girdik. Karşımızda Altay gibi bir kaleci vardı. Geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Toparlanacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
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