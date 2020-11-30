30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

Sezon başında transfer edilen Arjantinli yıldız Jose Sosa kritik maçlarda sergilediği performansla tepkileri üzerine çekti. Arjantinli futbolcu, Beşiktaş maçında da ilk 45 dakikada sergilediği futbol sonrasında oyundan alındı. İşte Sosa'nın büyük maçlardaki istatistiği...

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'nin yaz döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı , sezona fırtına gibi başlamasına rağmen, son haftalarda büyük bir düşüşe geçti.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

Özellikle büyük maçlarda istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Arjantinli orta saha, son olarak derbisinde de sınıfta kaldı...

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

Sporx'in derlediği habere göre; 35 yaşındaki futbolcu karşısında ilk 45 dakikada 50 kez topla buluşurken, temposuzluğu ve pas hatalarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

39 pastan 29'unda isabet sağlayan Sosa, tam 10 pas hatası yaptı. Özellikle, paslarının kısa düşmesi ve oyun kurulumunda yapılan bu pas hatalarının 'ın direkt hızlı hücumlarına dönüşmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

İlk 45 dakikada sadece atılan gole kullandığı korner nedeniyle katkıda bulunan Sosa, ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

TRABZONSPOR MAÇINDA DA SINIFTA KALDI

, 'a karşı da benzer kötü performansıyla 45. dakikada oyundan alınmıştı. Eski takımına karşı Arjantinli oyuncu, 35 pas vermiş ve bunların sadece 25'inde isabet sağlamıştı. Sosa ofansif anlamda sıfır çekerken, savunmada ise sadece 1 kez top çalmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

, 'de geride kalan 10 maçın 9'unda görev aldı ve sadece maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

90 DAKİKAYI ÇIKARAMIYOR

Sosa, bu 9 maçın sadece 2'sinde 90 dakika süre aldı. İlk hafta oynanan Rizespor maçında sonradan oyuna girdi. Sosa, 7 maçta bitiş düdüğü çalmadan kenara geldi.

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