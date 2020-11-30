Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!
Sezon başında transfer edilen Arjantinli yıldız Jose Sosa kritik maçlarda sergilediği performansla tepkileri üzerine çekti. Arjantinli futbolcu, Beşiktaş maçında da ilk 45 dakikada sergilediği futbol sonrasında oyundan alındı. İşte Sosa'nın büyük maçlardaki istatistiği...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa, sezona fırtına gibi başlamasına rağmen, son haftalarda büyük bir düşüşe geçti.
Özellikle büyük maçlarda istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Arjantinli orta saha, son olarak Beşiktaş derbisinde de sınıfta kaldı...
Sporx'in derlediği habere göre; 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikada 50 kez topla buluşurken, temposuzluğu ve pas hatalarıyla dikkat çekti.
39 pastan 29'unda isabet sağlayan Sosa, tam 10 pas hatası yaptı. Özellikle, paslarının kısa düşmesi ve oyun kurulumunda yapılan bu pas hatalarının Beşiktaş'ın direkt hızlı hücumlarına dönüşmesi dikkat çekti.
İlk 45 dakikada sadece atılan gole kullandığı korner nedeniyle katkıda bulunan Sosa, ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
TRABZONSPOR MAÇINDA DA SINIFTA KALDI
Jose Sosa, Trabzonspor'a karşı da benzer kötü performansıyla 45. dakikada oyundan alınmıştı. Eski takımına karşı Arjantinli oyuncu, 35 pas vermiş ve bunların sadece 25'inde isabet sağlamıştı. Sosa ofansif anlamda sıfır çekerken, savunmada ise sadece 1 kez top çalmıştı.
90 DAKİKAYI ÇIKARAMIYOR
Sosa, bu 9 maçın sadece 2'sinde 90 dakika süre aldı. İlk hafta oynanan Rizespor maçında sonradan oyuna girdi. Sosa, 7 maçta bitiş düdüğü çalmadan kenara geldi.
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