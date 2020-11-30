Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı yarattı!

TRABZONSPOR MAÇINDA DA SINIFTA KALDI

Jose Sosa, Trabzonspor'a karşı da benzer kötü performansıyla 45. dakikada oyundan alınmıştı. Eski takımına karşı Arjantinli oyuncu, 35 pas vermiş ve bunların sadece 25'inde isabet sağlamıştı. Sosa ofansif anlamda sıfır çekerken, savunmada ise sadece 1 kez top çalmıştı.