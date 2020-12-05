05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci hırs küpü

Tolga Ciğerci hırs küpü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Uzun bir süredir unutulan Tolga Ciğerci idmanlarda vites artırırken son kararı verecek. ve Sosa'nın da yer aldığı bu mevkide Ciğerci'nin ilk alternatif olması bekleniyor.

Uzun bir süredir unutulan Tolga Ciğerci idmanlarda vites artırırken son kararı verecek. ve Sosa'nın da yer aldığı bu mevkide Ciğerci'nin ilk alternatif olması bekleniyor. Tolga, hocasının görev vermesi halinde elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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