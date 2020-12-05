05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Valencia göreve hazır

Valencia göreve hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Covid-19 testi negatife dönen ve Ekvador'dan gelerek takıma katılan yıldız oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oldukça hırslı olduğu gözlenen 'nın Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilme ihtimali yüksek

Covid-19 testi negatife dönen ve Ekvador'dan gelerek takıma katılan yıldız oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oldukça hırslı olduğu gözlenen 'nın Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilme ihtimali yüksek. Sosyal medya hesabından 'Haydi Fener' mesajını paylaşan Enner'in teknik heyetin görev vermesi halinde süre de alması bekleniyor.

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