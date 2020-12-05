05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nazım Sangare dönüyor

Nazım Sangare dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erol Bulut yönetimindeki idmanda oyuncular dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Mesai taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ve Harun bireysel program uyguladı. Nazım'ın da bugün takıma katılması bekleniyor. Sakatlardan Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin tedavilerine devam edildi.

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