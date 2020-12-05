Fenerbahçe Luiz Gustavo’suz zorlanıyor! Oynamadığı maçlarda...
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızdan yoksun çıktığı 3 maçın 2'sini kaybetti.
Denizli deplasmanına Luiz Gustavo'dan yoksun gidecek olan Kanarya, sambacının oynamadığı maçlarda zorlanıyor. Sarı-kart cezalısı olan Brezilyalı ön libero imza attığı günden bu yana sadece 3 lig maçını kaçırdı. Geçen sezon ilk olarak 23. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Gustavo, son iki haftadaki Beşiktaş ve Rizespor maçlarında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. Fenerbahçe bu 3 maçta Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildi ve 20 yıllık seri sona erdi. Beşiktaş'a ise deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Rizespor'u ise 3-1 mağlup etti.
(Fotomaç)
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