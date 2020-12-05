Fenerbahçe'de oyuncular kenetlendi! Yeni sayfa açılıyor
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup olan Fenerbahçe'de derbi travması atlatıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, pazar günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçını kazanarak yeni bir seri başlatmak için söz verdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de gözler Denizlispor maçına çevrildi. Hedef kazanıp yeni sayfa açmak. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun hafta boyunca terapiye aldığı futbolcular, travmadan çıktı. İdmanların havası son iki gündür değişirken, oyuncular kendi aralarında yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sözbirliği yaptı. Kapkanlar önderliğinde yapılan toplantılarda şampiyonluk kararlığı teyit edilirken, Denizlispor karşısında herkesin sahada tüm gücüyle mücadele etmesi istendi. Öte yandan teknik heyetten Denizlispor uyarısı geldi. Ege ekibinin son oynadığı Başakşehir maçında 3-0 geriden gelerek beraberliği yakaladığı hatırlatılarak, "90 dakika vazgeçmeyen bir takımla oynayacağız. Özellikle savunmada hata yapmamalıyız" ikazı yapıldı.
RAKAMLAR GERİLEDİ
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezona göre bazı istatistiklerde gerileme var. Geride kalan 10 haftada maç başına 554.6 kez topla oynayan sarı-lacivertli takımda geçen sezon bu rakam 600'ün üzerindeydi. Topa sahip olma oranı yüzde 55'ten 52'ye, orta sahada topla oynama oranı 320'den 274.4'e indi.
HIZ YAPAMIYOR
Geçen yılla kıyaslandığında Fenerbahçe oyunu rakip yarı alanda daha az oynamaya başladı. Top rakibe geçtikten sonra yeniden kazanma süresi 10.5 saniyeden, 13.9'a yükseldi. Saatte 20 kilometre ve daha üstü hızda yapılan koşuların mesafesi geçen sezon 7 bin 342'ydi. Bu sezon ise 6 bin 498'e geriledi.
(Fotomaç)
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