05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'den Advocaat’a açık çek

Advocaat’a açık çek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde yardımcılığını yapan Mario Been'den yıllar sonra bir itiraf geldi.

Hollanda hocanın ayrılış süreci hakkında konuşan Been, "Fenerbahçe önüne boş sözleşme koydu, tüm şartları kendi belirleyebilirdi. Bu harika bir şeydi ancak kabul etmedi. Hollanda'ya dönmek istedi" dedi.

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