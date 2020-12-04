04 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede

Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında stoper bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan 'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede

ve 'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve 'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede

ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede

KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK

yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. daha önce 'da Inter ve 'da Internacional forması da giymişti.

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