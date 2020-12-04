Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede
Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında stoper bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.
İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ
Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve Juan Jesus'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.
ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.
KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. Juan Jesus daha önce İtalya'da Inter ve Brezilya'da Internacional forması da giymişti.
(Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları