Fenerbahçe'de Gustavo’nun yerine forma Tolga Ciğerci’de

Özellikle Fenerbahçe'nin ideal 11'inden Lemos, Luiz Gustavo, Perotti ve Samatta, Denizli deplasmanında yer almayacak…

Lemos'un yerine Serdar Aziz, Perotti'nin yerine Thiam, Samatta'nın yerine ise Cisse'nin oynaması bekleniyor. Ancak Gustavo'nun boşluğunu kimin dolduracağı soru işareti... Erol Bulut'un, iyileşen Tolga Ciğerci'ye bu maçta şans verebileceği belirtiliyor.

KANARYA PAS YAPTI

Süper Lig'in 11. haftasında Denizli'ye konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyonla devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Hazırlıklar bugün devam edecek.

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