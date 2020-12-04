04 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gustavo’nun yerine forma Tolga Ciğerci’de

Gustavo’nun yerine forma Ciğerci’de
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2020

Özellikle 'nin ideal 11'inden Lemos, Luiz Gustavo, Perotti ve Samatta, Denizli deplasmanında yer almayacak…

Lemos'un yerine , Perotti'nin yerine Thiam, Samatta'nın yerine ise Cisse'nin oynaması bekleniyor. Ancak Gustavo'nun boşluğunu kimin dolduracağı soru işareti... Erol Bulut'un, iyileşen Tolga Ciğerci'ye bu maçta şans verebileceği belirtiliyor.

KANARYA PAS YAPTI
Süper Lig'in 11. haftasında Denizli'ye konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyonla devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Hazırlıklar bugün devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede F.Bahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede
Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı
Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! Bu maçın en büyük kahramanı... Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! "Bu maçın en büyük kahramanı..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör