Fenerbahçe'de gizli maestro Caner Erkin
Erol Bulut'un son iki maçta yedek soyundurduğu Caner Erkin istatistiklere göre Fenerbahçe'nin hücumda kilit ismi... Tecrübeli futbolcu, geride kalan 10 haftada 656 kezle takımın en fazla topla oynayan kişisi olurken, 162 kezle ceza sahasına en fazla top gönderen oyuncu konumunda.
Erol Bulut'un son iki maçta yedek soyundurduğu Caner Erkin istatistiklere göre Fenerbahçe'nin hücumda kilit ismi... Tecrübeli futbolcu, geride kalan 10 haftada 656 kezle takımın en fazla topla oynayan kişisi olurken, 162 kezle ceza sahasına en fazla top gönderen oyuncu konumunda. Kendisinden sonra gelen Gökhan Gönül (60), Jose Sosa (56) ve Ozan'ın (34) toplamından daha fazla topu rakip takımın ceza sahası içine yollayan Erkin, 27 tane de şut asisti yaptı. Bu performansıyla da Ozan (12) ve Sosa'nın (13) toplamını geçmeyi başardı. Caner'in Denizli'de Novak'tan formasını geri alarak tekrar onbire dönmesi bekleniyor.
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