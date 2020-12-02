02 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi depresyonu bitti, gereken dersler alındı ve motivasyon konuşmaları yapıldı. Teknik direktör Erol Bulut, 4 maçlık zafer serisini örnek gösterip tekrarını isterken, Bulut gibi sportif direktör Emre Belözoğlu da motivasyon konuşması yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

F.Bahçe'de yenilgisi sonrası ortaya çıkan olumsuz hava dağılmaya başladı. Başta sportif direktör ve oyunculara yaptıkları konuşmalarla motivasyonu yükseltti. Bulut, dün akşamki idman öncesi, kısa bir toplantı gerçekleştirdiği talebelerine "Yenmek kadar yenilmek de futbolun içinde var. Önemli olan gereken dersi çıkarmak" dedi.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

SEZON ÇOK UZUN
Savunma oyuncularından başlayarak tüm takıma eksiklerini ve bundan sonra yapmaları gerekenleri anlatan genç çalıştıcı, bu haftaki Denizlispor maçına ekstra motive olmalarını söyledi. Bulut "Lig daha çok uzun. derbisi sadece bir maçtı, daha önümüzde 30 maçlık uzun bir periyot var. Üst üste 4 galibiyet aldığımızda şampiyon ilan edildik, yeniden bu seriyi yakalayalım" diye konuştu.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

'HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK'
gibi Emre de motivasyon turlarına devam etti. Tecrübeli adamı, " maçını unutun. Artık maçına konsantre olmalıyız. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kendi üzerine düşen dersi alsın. Denizlispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

KANARYA ŞUT ÇALIŞTI
, dün yaptığı idmanla Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına start verdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

ELDE SADECE CİSSE KALDI
Kanarya derbide Ademi ve Perotti'yi kaybetti. , Sinan, Harun, Sangare, Tolga ve Samatta ile eksik sayısı 8'e yükseldi. Birinci forvet Samatta'dan sonra Ademi'nin sakatlığı ve karantina süreci ne zaman biteceği belli olmayan Valencia ile beraber takımda maçı öncesi forvet olarak sadece Cisse kaldı.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açılıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

YİNE DE ZİRVEDE!
, derbiyi kaybetse de şampiyonluk oranlarında yine zirvede. Güncellenen verilere göre sarı-lacivertli takım '2' oranla şampiyonluğun en favori adayı gösterildi. 'a 3, 'a 5.75, Alanya'ya 10, 'e 15, 'a 25 oran verildi.

(Fotomaç)

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