SEZON ÇOK UZUN

Savunma oyuncularından başlayarak tüm takıma eksiklerini ve bundan sonra yapmaları gerekenleri anlatan genç çalıştıcı, bu haftaki Denizlispor maçına ekstra motive olmalarını söyledi. Bulut "Lig daha çok uzun. Beşiktaş derbisi sadece bir maçtı, daha önümüzde 30 maçlık uzun bir periyot var. Üst üste 4 galibiyet aldığımızda şampiyon ilan edildik, yeniden bu seriyi yakalayalım" diye konuştu.



