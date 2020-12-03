03 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Zenit’e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Zenit’e konuk oluyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

'ne kötü başlayan bu akşam 'nın takımına konuk olacak.

'ne kötü başlayan bu akşam 'nın takımına konuk olacak. 'daki Sibur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler 18 takımlı ligde 13. sırada yer alıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan'a Avrupa'dan bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak Ozan'a Avrupa'dan bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak
Erol Bulut'tan Caner kararı! Erol Bulut'tan Caner kararı!
Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu ne? Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu ne?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör