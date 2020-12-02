02 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ilginç istatistik! O alanda en kötü 3 takımdan biri

F.Bahçe'den ilginç istatistik! O alanda en kötü 3 takımdan biri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2020

'in ilk 10 haftasını 20 puanla 3. sırada geçen , hava topu kazanma değerinde ligin en kötü 3 takımından biri oldu. Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma karnesinde ise 14 takımın gerisinde kaldı.

, G.Birliği ve son olarak da karşısında hava toplarından kalesinde gol gören F.Bahçe, yüzde 46.1'lik hava topu kazanma oranıyla sadece ve G.Antep'i geride bırakabildi. Sarı-lacivertliler, 10 lig maçının 7'sinde hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Kanarya'nın sondan üçüncü sırada olduğu listenin ilk sırasında ise yüzde 58.3'lük karnesiyle Beşiktaş yer aldı. Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma değerinde de yüzde 48.8'lik oranla 14 takımın gerisinde kaldı. , , Karagümrük, G.Antep ve 'u geçebildi.

FUTBOLCULARIN FİZİK GÜCÜ ALARM VERİYOR

defansının tecrübeli isimlerinden , maç başına 2.4 hava topu mücadelesine girerken takımın bu alanda en iyi ismi oldu. Onu (2), Cisse (1.9) ve Samatta (1.7) takip etti. 5 maçta sadece bir hava topu kazanıp bu değerde en kötüler arasında dikkat çekti. Kanarya'da fiziksel performans değerleri de olması gerekenin altında kalırken, sakatlıklar da peş peşe geldi. Sangare, Lemos, Tolga, Perotti, Ademi, Samatta ve sakatlıklarla boğuşurken, daha önce de Novak, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Ferdi ve Thiam sakatlıklar nedeniyle çimlerden uzak kalmıştı.

DEPLASMANDA KRAL, EVDE YARALI

F.Bahçe, 'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu… Son olarak 1992-93 sezonunda Trabzon'a 1-0 yenildikten sonra ardından G.Saray'a 4-1 kaybetmişti. Kanarya ligde geride kalan 10 haftada evindeki 5 maçta 7 puan alabildi. ile 0-0 berabere kalırken, 'ya 2-0 ardından da Beşiktaş'a 4-3 yenildi. 'de Karagümrük (2-1) ve Trabzon (3-1)'u yendi. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 13 puan aldı. , Göztepe, , G.Birliği'ni yendi, G.Saray ile berabere kaldı. Dış sahada yenilgi görmedi.

(Sabah)

Yeni sayfa açılıyor! Bulut ve Belözoğlu devrede haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Yeni sayfa açılıyor! Bulut ve Belözoğlu devrede Yeni sayfa açılıyor! Bulut ve Belözoğlu devrede
Bulut'tan dev neşter! Denizli maçına bambaşka 11 Bulut'tan dev neşter! Denizli maçına bambaşka 11
F.Bahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok F.Bahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör