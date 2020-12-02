Fenerbahçe'den ilginç istatistik! O alanda en kötü 3 takımdan biri
Süper Lig'in ilk 10 haftasını 20 puanla 3. sırada geçen Fenerbahçe, hava topu kazanma değerinde ligin en kötü 3 takımından biri oldu. Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma karnesinde ise 14 takımın gerisinde kaldı.
Konyaspor, G.Birliği ve son olarak da Beşiktaş karşısında hava toplarından kalesinde gol gören F.Bahçe, yüzde 46.1'lik hava topu kazanma oranıyla sadece Göztepe ve G.Antep'i geride bırakabildi. Sarı-lacivertliler, 10 lig maçının 7'sinde hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Kanarya'nın sondan üçüncü sırada olduğu listenin ilk sırasında ise yüzde 58.3'lük karnesiyle Beşiktaş yer aldı. Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma değerinde de yüzde 48.8'lik oranla 14 takımın gerisinde kaldı. Kayseri, Kasımpaşa, Karagümrük, G.Antep ve Erzurum'u geçebildi.
FUTBOLCULARIN FİZİK GÜCÜ ALARM VERİYOR
Fenerbahçe defansının tecrübeli isimlerinden Serdar Aziz, maç başına 2.4 hava topu mücadelesine girerken takımın bu alanda en iyi ismi oldu. Onu Gökhan Gönül (2), Cisse (1.9) ve Samatta (1.7) takip etti. Sinan Gümüş 5 maçta sadece bir hava topu kazanıp bu değerde en kötüler arasında dikkat çekti. Kanarya'da fiziksel performans değerleri de olması gerekenin altında kalırken, sakatlıklar da peş peşe geldi. Sangare, Lemos, Tolga, Perotti, Ademi, Samatta ve Harun Tekin sakatlıklarla boğuşurken, daha önce de Novak, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Ferdi ve Thiam sakatlıklar nedeniyle çimlerden uzak kalmıştı.
DEPLASMANDA KRAL, EVDE YARALI
F.Bahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu… Son olarak 1992-93 sezonunda Trabzon'a 1-0 yenildikten sonra ardından G.Saray'a 4-1 kaybetmişti. Kanarya ligde geride kalan 10 haftada evindeki 5 maçta 7 puan alabildi. Hatay ile 0-0 berabere kalırken, Konya'ya 2-0 ardından da Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Kadıköy'de Karagümrük (2-1) ve Trabzon (3-1)'u yendi. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 13 puan aldı. Rize, Göztepe, Antalya, G.Birliği'ni yendi, G.Saray ile berabere kaldı. Dış sahada yenilgi görmedi.
(Sabah)
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