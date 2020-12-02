02 Aralık 2020, Çarşamba
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743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
Futbol kariyeri boyunca 34 kez sakatlık yaşayan 32 yaşındaki oyuncu tam 110 maç kaçırmak zorunda kaldı. Perotti sakatlıklar nedeniyle toplamda 743 sahalardan uzak kaldı.
TRANSFER EDİLİRKEN DE SAKATTI
Ayak bileği, diz, alt ve üst adale, karın adalesi ve yaralanma olmak üzere neredeyse tüm sakatlıkları defalarca yaşayan Perotti'nin, F.Bahçe'ye transfer edildiğinde de sakatlığı vardı.
DERBİDE SAKATLANDI
Perotti imzasının ardından 3 hafta tedavi olmuş ve penaltıdan gol attğı Antalya maçıyla sahalara dönmüştü. Arjantinli yıldız, derbide hem dizinden hem de adalesinden sakatlık yaşamıştı. (Takvim)
Fenerbahçe'de Perotti sorunu! Yaşamadığı sıkıntı yok
Fenerbahçe'ye transfer edildiğinde sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisinde de dizinden sorun yaşayan Perotti’nin futbol kariyeri sakatlıklarla geçti.
Fenerbahçe'nin büyük uğraşılarla kadrosına kattığı ancak yine de risk transferi olarak değerlendirilen Diego Perotti'de korkulan oldu. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan ve 1 ay oynamayacağı acıklanan Arjantinli kanat oyuncusunun futbol kariyeri sakatlıklarla boğuşmakla geçti.
743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
Futbol kariyeri boyunca 34 kez sakatlık yaşayan 32 yaşındaki oyuncu tam 110 maç kaçırmak zorunda kaldı. Perotti sakatlıklar nedeniyle toplamda 743 sahalardan uzak kaldı.
TRANSFER EDİLİRKEN DE SAKATTI
Ayak bileği, diz, alt ve üst adale, karın adalesi ve yaralanma olmak üzere neredeyse tüm sakatlıkları defalarca yaşayan Perotti'nin, F.Bahçe'ye transfer edildiğinde de sakatlığı vardı.
DERBİDE SAKATLANDI
Perotti imzasının ardından 3 hafta tedavi olmuş ve penaltıdan gol attğı Antalya maçıyla sahalara dönmüştü. Arjantinli yıldız, derbide hem dizinden hem de adalesinden sakatlık yaşamıştı. (Takvim)
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