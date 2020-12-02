02 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Perotti sorunu! Yaşamadığı sıkıntı yok

F.Bahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'ye transfer edildiğinde sakatlığı bulunan ve derbisinde de dizinden sorun yaşayan Perotti’nin futbol kariyeri sakatlıklarla geçti.

'nin büyük uğraşılarla kadrosına kattığı ancak yine de risk transferi olarak değerlendirilen Diego Perotti'de korkulan oldu. derbisinde dizinden sakatlanan ve 1 ay oynamayacağı acıklanan kanat oyuncusunun futbol kariyeri sakatlıklarla boğuşmakla geçti.

743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Futbol kariyeri boyunca 34 kez sakatlık yaşayan 32 yaşındaki oyuncu tam 110 maç kaçırmak zorunda kaldı. Perotti sakatlıklar nedeniyle toplamda 743 sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER EDİLİRKEN DE SAKATTI

Ayak bileği, diz, alt ve üst adale, karın adalesi ve yaralanma olmak üzere neredeyse tüm sakatlıkları defalarca yaşayan Perotti'nin, F.Bahçe'ye transfer edildiğinde de sakatlığı vardı.

DERBİDE SAKATLANDI

Perotti imzasının ardından 3 hafta tedavi olmuş ve penaltıdan gol attğı Antalya maçıyla sahalara dönmüştü. Arjantinli yıldız, derbide hem dizinden hem de adalesinden sakatlık yaşamıştı. (Takvim)
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