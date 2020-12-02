Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Yukatel Denizlispor maçına çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un Denizli maçının kadrosunda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut düğmeye bastı.
Beşiktaş mağlubiyeti ve sakatlıkların ardından teknik direktör Erol Bulut, Denizli deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı.
İlk etapta Novak, Lemos ve Sosa ve Perotti Denizli deplasmanında olmayacak. Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine Serdar Aziz, Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'ın 11'de olması bekleniyor.
Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan'ın yerine Sangare'yi sahaya süreceği belirtiliyor.
(Fotomaç)
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