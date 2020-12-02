02 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Yukatel Denizlispor maçına çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un Denizli maçının kadrosunda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup olan 'de düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11

mağlubiyeti ve sakatlıkların ardından , deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11

İlk etapta Novak, Lemos ve Sosa ve Perotti deplasmanında olmayacak. Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine , Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'ın 11'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan dev neşter! Denizlispor maçına bambaşka 11

Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan'ın yerine Sangare'yi sahaya süreceği belirtiliyor.

(Fotomaç)

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