01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hava Bulut'lu! Derbi bitti sorunlar ortaya çıktı

F.Bahçe'de hava Bulut'lu! Derbi bitti sorunlar ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'de İdeal 11 hala bulunamadı. Kapanan takımları açma sıkıntısı sürüyor. Savunmada hatalar devam ediyor. ’un taktik ve kadro değişiklik tercihleri tartışılıyor.

'de 10 kişilik önünde alınan 4-3'lük mağlubiyet moralleri bozarken, yenilginin nedenleri sorgulanmaya başlandı. Skordan çok sergilenen kötü futbol yönetimde ve camiada endişe yarattı. İyi sonuçlar nedeniyle şimdiye kadar görmezden gelinen sorunlar ise şöyle sıralanıyor: 1- Takım çok yavaş oynuyor. Zamanın çoğu boşa harcanıyor. 2 - Özellikle Kadıköy'de kapanan takımları açma sıkıntısına çözüm bulunamadı. 3- Savunmada geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Kaleye gelen ilk top genellikle gol oluyor.

Teknik direktör 'un kadro seçimi, taktik planı ve oyuncu değişiklikleri de tartışılıyor. Genç hocanın maçlara aşırı tedbirli bir anlayışla başladığı, bunun da rakiplerin işini kolaylaştırdığı vurgulandı. Derbiye Caner yerine Novak, Serdar yerine Lemos ile çıkmasının hata olduğu, Beşiktaş'ı iyi analiz edemediği getirildi. Oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. Cisse'nin erken çıktığı, Pelkas'ın oyunda kalması gerektiği ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Bulut ile görüşerek sorunlara çözüm yolu arayacak. (Fotomaç)
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