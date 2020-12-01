01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de orta saha sorunu!

F.Bahçe'de orta saha sorunu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Gustavo, Sosa ve Ozan’ın bir arada oynadığı maçlarda takım temposu düşüyor. Veriler de ‘3 ismin aynı anda sahada olmaması gerek’ diyor.

'de orta saha kurgusu da konuşuluyor. Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu. Teknik direktör Erol Bulut ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarılacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Ancak 3 puan alınan iki maçta (Trabzonspor ve Antalya) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. Trabzon maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı. Cisse girdikten sonra maç 3-1'e geldi. Antalya'da ise durum 1-1'ken Sosa ve Ozan çıktı, ardından Perotti penaltıdan galibiyeti getirdi. (Fotomaç)
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