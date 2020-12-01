01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku! Büyük maçlarda...

F.Bahçe'de Sosa şoku! Büyük maçlarda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Sezon başında 'ye büyük umutlarla tranfser edilen 'nın büyük maçlarda göstermiş olduğu silik futbol dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcu maçında olduğu gibi maçında da ilk yarının ardından oyundan çıkarıldı.

Takımın çok şey beklediği isimlerden Sosa, performansıyla sınıfta kaldı. Arjantinli, ilk yarıda 10 pas hatası yaparak 'ın tehlikeli kontralarına zemin hazırladı. Trabzon derbisinde olduğu gibi devre arasında oyundan çıkarılan Sosa'nın büyük maçlarda etkisiz kalması dikkat çekiyor. (Fotomaç)
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