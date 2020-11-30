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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a flaş tepki!

Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a flaş tepki!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlıların 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede teknik direktör 'un değişiklikleri tartışılırken, teknik adama bir eleştiri de 'nin eşinden geldi. Senegalli yıldızın eşi Diallo Cisse, hesabından flaş bir tepki göstedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Kadıköy'de rakibine karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda teknik direktör 'un kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu.

45 yaşındaki teknik adama bir eleştiri de 'nin eşi Diallo Cisse'den geldi. Eşinin ilk yarıda gol atmasına rağmen ikinci yarıda oyundan çıkarılmasını eleştiren Diallo, hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"BİRİSİ BANA BUNU AÇIKLAYABİLİR Mİ?"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo Cisse, "İlk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Derbi sonrası flaş sözler! haberin devamı

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