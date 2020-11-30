Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a flaş tepki!
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlıların 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede teknik direktör Erol Bulut'un değişiklikleri tartışılırken, teknik adama bir eleştiri de Papiss Cisse'nin eşinden geldi. Senegalli yıldızın eşi Diallo Cisse, sosyal medya hesabından flaş bir tepki göstedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Kadıköy'de rakibine karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu.
45 yaşındaki teknik adama bir eleştiri de Papiss Cisse'nin eşi Diallo Cisse'den geldi. Eşinin ilk yarıda gol atmasına rağmen ikinci yarıda oyundan çıkarılmasını eleştiren Diallo, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
"BİRİSİ BANA BUNU AÇIKLAYABİLİR Mİ?"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo Cisse, "İlk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.
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