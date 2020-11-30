Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Acemi bir hoca işidir"

Futbolda bildiğim bir şey varsa o da yıldızların değil, "koşanların" sonuç almasıdır. Beşiktaş kadro kalitesi Fenerbahçe'den düşük olmasına rağmen daha çok mücadele ederek istediğini almasını bildi. Takım kaliten, oyuncu kalibren istediğin kadar üstün olsun. Koşmadan, rakip kadar mücadele etmeden sonuç alman mümkün değil.