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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Acemi bir hoca işidir"

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken, 7 golün ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi Beşiktaş 4-3 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe Beşiktaş derbisi haberleri

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:14
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! Acemi bir hoca işidir

EMRE BOL - KADIKÖY DÜŞTÜ!

Fenerbahçe'nin en büyük problemi kapanan, hızlı çıkan takımlar karşısında çözüm üretememesi... Beşiktaş'ın bir, "Anadolu takımı" gibi oynadığı, sadece kontra ataklarla hücuma ��ıktığı karşılaşmada bir araba gol yemesinin tek izahı aslında bu.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! Acemi bir hoca işidir

Futbolda bildiğim bir şey varsa o da yıldızların değil, "koşanların" sonuç almasıdır. Beşiktaş kadro kalitesi Fenerbahçe'den düşük olmasına rağmen daha çok mücadele ederek istediğini almasını bildi. Takım kaliten, oyuncu kalibren istediğin kadar üstün olsun. Koşmadan, rakip kadar mücadele etmeden sonuç alman mümkün değil.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! Acemi bir hoca işidir

Beşiktaş'ın orta sahası inanın Fenerbahçe orta sahasından daha kaliteli değil. Ama koşan onlar, formalarını ıslatan onlar... Hakemin neredeyse mükemmel yönettiği karşılaşmada hak eden taraf Sergen Yalçın'ın öğrencileriydi.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! Acemi bir hoca işidir

"HEP TEREDDÜTLERİM VARDI NE YAZIK Kİ HAKLI ÇIKIYORUM"

Kulübenin güçlü olması maçı kazanacağın anlamına gelmiyor. Ancak doğru taktik seni ön plana çıkarır. Erol Bulut'un yıldızları sahaya sürmek dışında ikinci bir planı olduğunu zannetmiyorum. Lemos'la ilgili hep tereddütlerim vardı. Ne yazık ki haklı çıkıyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takımın stoperi bu kadar dengesiz olamaz.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! Acemi bir hoca işidir

"SADECE KANAT OYUNUYLA BU LİGDE BAŞARILI OLMAN İMKANSIZ"

Kimse kusura bakmasın; Erol hoca bir türlü merkez hücumunu öğretemedi takıma... Sadece kanat oyunuyla bu ligde başarılı olman imkansız. Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ta Kadıköy'ün serisini sona erdirdi. Daha neler yaşayacağız bakalım? Bir gün Kadıköy'ün, "herhangi bir stat" olarak anılmasından rahatsız olursunuz umarım.

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