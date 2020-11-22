22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan büyük rotasyon!

Erol Bulut'tan büyük rotasyon!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, 'ne konuk oldu ve rakibini 5-1'lik skorla geçti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , büyük bir rotasyona gitti.

Fenerbahçe'de teknik direktör 7 eksikle çıktığı karşısında farklı bir onbir tercih etti. Sarı-lacivertli takımda , Diego Perotti, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahaya çıkarken, A Milli Takım'dan yorgun dönen Ozan Tufan ve 'in yanı sıra 4 haftadır gol atamayan Mbwana Samatta yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlık ve Kovid-19 tanısı nedeniyle , , Tolga Ciğerci, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Enner ve Kemal Ademi de kadroya alınmamıştı. Jose Sosa ve Lemos da takıma dönerken, ligdeki son maçına göre Erol Bulut'un ilk 11'de yaptığı değişiklik sayısı 6'yı buldu.

F.Bahçe yıldızlarıyla çok farklı! haberin devamı

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