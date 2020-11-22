Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan büyük rotasyon!
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve rakibini 5-1'lik skorla geçti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, büyük bir rotasyona gitti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 7 eksikle çıktığı Gençlerbirliği karşısında farklı bir onbir tercih etti. Sarı-lacivertli takımda Papiss Cisse, Diego Perotti, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahaya çıkarken, A Milli Takım'dan yorgun dönen Ozan Tufan ve Caner Erkin'in yanı sıra 4 haftadır gol atamayan Mbwana Samatta yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlık ve Kovid-19 tanısı nedeniyle Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Kemal Ademi de kadroya alınmamıştı. Jose Sosa ve Lemos da takıma dönerken, ligdeki son Konyaspor maçına göre Erol Bulut'un ilk 11'de yaptığı değişiklik sayısı 6'yı buldu.
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