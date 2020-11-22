22 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 70-56 Bahçeşehir Koleji | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Beko sahasında 'ni ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 70-56 kazandı ve 9'da 9 yaptı.

İki takım da maça kontrollü başladı. İlk periyod 13-13'lük eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda etkili başlayan 4-0'lık serisine 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve 16. dakikada skoru 24-17'ye getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekibin çabası ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 26-25.

Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji ilk iki dakika da 5-0'lık seri yakaladı. Oyuna tekrar üstünlüğünü kurmaya başlayan Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla periyodu 52-43 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyoduna 9 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko son periyotta da üstünlüğünü koruyarak Bahçeşehir Koleji'ni 70–56 mağlup etti.

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