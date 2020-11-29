29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanancak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinin Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Numanoğlu, oğlunun tuttuğu takımı da duyurdu. İşte detaylar...

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

ile 'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi 'nun babası oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

Beyaz TV'ye konuşan , oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirtti. Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı. İşte o sözler...

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"OĞLUMA ŞUNLARI SÖYLEDİM"

Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR"

Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"MHK'YI TEBRİK EDİYORUM"

MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"KAMUOYU RAHAT OLSUN"

Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"OĞLUM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU"

Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takım! Babası açıkladı

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI"

son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna " yanıtını verirken, "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum." dedi. 'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. 'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama." dedi.

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