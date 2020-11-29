29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Bugün Novak'la başlama düşüncemiz oldu

Bulut'tan Novak yorumu! Bugün maçta...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe- derbisi öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Bulut,"Futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu." dedi.

'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe- derbisi öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:
"25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu.

Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah." dedi.

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