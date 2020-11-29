Erol Bulut: Bugün Novak'la başlama düşüncemiz oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut,"Futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu." dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.



İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

"25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu.



Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah." dedi.

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