25 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Samatta ile özel görüşme

Samatta ile özel görüşme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

Teknik patron , ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen ile özel bir görüşme yaptı.

Teknik patron , ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen ile özel bir görüşme yaptı. Usta hocanın, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete, "Bu senin yeniden kendini gösterme fırsatın olabilir. Bazı suskunluklar büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum. Formayı aldığında bana kendini göster" diyerek motive ettiği bildirildi. Samatta'nın da "Beklentilerin farkındayım. Şans verirseniz bunu iyi kullanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdiği gelen haberler arasında.
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