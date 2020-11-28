28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut da rakibini yıkmak için planlarını hazırlamaya devam ediyor. Bulut, zorlu karşılaşma öncesi silahını belirledi. İşte Fenerbahçe'nin derbideki kozu...

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

derbide orta sahasına güveniyor. Sarı-lacivertli takımda ilk 9 maçta forvetler Samatta (2) ve Cisse (1) toplamda 3 kez fileleri havalandırırken, 17 golün 11'i orta saha oyuncularından geldi.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

, karşısında da Cisse'yi daha çok duvar santrfor olarak kullanmayı planlıyor. Senegalli forvetin, indireceği kafa topları ve rakip savunmada açacağı boşluklarda başta Diego Perotti olmak üzere Pelkas ve Ozan gol arayacaklar.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

TAKTİK OFANSİF OLACAK

Özellikle gol alanlarına sızmadaki ustalığını gösteren Perotti, çilingir rolünde olacak.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

Oynadığı 3 maçta 2 penaltı yaptıran ve 2'si penaltıdan 3 gol atan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız yine rakip defansın arkasına sarkarak gol bulmaya çalışacak.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

'un 'ın savunmadaki zaaflarını kullanmak için hücuma yönelik bir taktik+kadro ile sahaya çıkacağı gelen haberler arasında. Rakibin kontrataklarını engelleme görevi ise Gustavo ile Ozan'da olacak.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

BİLEĞİ ZOR BÜKÜLÜYOR

derbi maçlarda zor yeniliyor. Sarılacivertliler, ezeli rakipleri ve 'a karşı oynadığı son 19 lig derbisinde sadece 3 mağlubiyet yaşadı.

İşte Erol Bulut'un derbi kozu! Çilingir o olacak

5 maçı kazanan Kanarya, 11 beraberlik aldı. Yenilgilerin 1'i G.Saray, 2'si ise 'a karşı yaşandı. Sarı-lacivertliler, 'de son 9 derbinin 6'sından ise beraberlikle ayrıldı.

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