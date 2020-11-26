26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ‘joker’ olacak

Ferdi ‘joker’ olacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

Genç Ferdi Kadıoğlu derbide Fenerbahçe'nin jokeri olacak. 21 yaşındaki futbolcu, kupa maçında yaptığı 2 asistle göz doldururken, performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi.

Genç Ferdi Kadıoğlu derbide Fenerbahçe'nin jokeri olacak. 21 yaşındaki futbolcu, kupa maçında yaptığı 2 asistle göz doldururken, performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi. Erol Bulut'un yakından ilgilendiği Ferdi'den ilk 11'de olmasa bile pazar günü en az bir devre yararlanması bekleniyor. Ligin ilk 2 haftasında onbirde sahaya çıkan Kadıoğlu daha sonra Jose Sosa ve Diego Perotti'nin devreye girmesiyle yedek kulübesine çekilmişti.

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