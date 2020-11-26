Fenerbahçe Beko'da Alex Perez sakatlandı
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez, antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
ING Basketbol Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam etse de THY EuroLeague'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, guard rotasyonunu Alex Perez'i transfer ederek güçlendirmişti.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Koleji'nden renklerine bağladığı ABD asıllı Meksika'lı basketbolcu, büyük bir şanssızlık yaşarak antrenmanda sakatlandı.
Fenerbahçe ile henüz maça dahi çıkmayan tecrübeli oyuncu, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Perez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp doktoru Ahmet Kulduk, en az 2 hafta parkelerden uzak kalabileceğini söyledi.
Kulduk, "Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
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