27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Pelkas: Yine yeneceğiz

Pelkas: Yine yeneceğiz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

  bu sezon 'a karşı ikinci maçını oynayacak. Yunan yıldız, ağustos ayında 2. 'nda formasıyla siyah- beyazlılara karşı 72 dakika forma giymiş ve 3-1 kazandıkları maçta bir gol atmıştı.

bu sezon 'a karşı ikinci maçını oynayacak. Yunan yıldız, ağustos ayında 2. 'nda formasıyla siyah- beyazlılara karşı 72 dakika forma giymiş ve 3-1 kazandıkları maçta bir gol atmıştı. Daha sonra 'ye transfer olan Pelkas, sarı-lacivertli takımda da aynı sevinci yaşamak istediğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu idmanlarda hırsıyla göz doldururken, Erol Bulut'un hücumda yine en önemli silahlarından birisi olacak.
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