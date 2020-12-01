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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi! Mbwana Samatta...

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi! Samatta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'in 11. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde , ve 'un tedavilerine devam edilirken, fitness salonunda çalıştı.

, 'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

, ve 'un tedavileri devam ederken, fitness salonunda çalıştı.

, ve Nazım Sangare ise koşu çalışmalarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen , bireysel çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli futbolcu karantina süresi dolunca takıma dahil olacak.

Öte yandan gece yarısı 'a gelecek olan Enner Valencia'ya, sabah PCR testi yapılacak. Sonuç negatif olursa perşembe günü antrenmana katılacak.

F.Bahçeli yıldız için çarpıcı sözler! haberin devamı

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