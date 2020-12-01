Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi! Mbwana Samatta...

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Belgin, sarı-lacivertli takımın sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili "Transfer edilince yer yerinden oynadı ama adam ortada yok." dedi.