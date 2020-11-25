Fenerbahçe'de 4 imza yolda!
Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, gözünü iç transfere dikti. Sarı-lacivertliler genç oyuncular Serhat Ahmetoğlu, Uğur Kaan Yıldız, Bartu Kulbilge ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerken Teknik Direktör Erol Bulut sağ bekte Uğur Kaan Yıldız'a şans verdi. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken genç oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.
3'ER YILLIK SÖZLEŞME!
Ajansspor'un haberine göre, Karagümrük'le yapılan hazırlık maçında bir gol atıp, bir asist yapan Serhat Ahmetoğlu'nun yanı sıra Uğur Kaan Yıldız, kaleci Bartu Kulbilge ve orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
GENÇLERİN PERFORMANSI SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe bir yandan gençlere imza attırırken bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor önünde de gençlere şans verdi. Orijinal bölgesi orta sahanın solu olan Uğur Kaan Yıldız, ilk yarıda tutuk gözüktü.
Uğur Kaan, etkili bindirmeleriyle ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Erol Bulut, sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu'na forvet arkasında Ömer Faruk Beyaz'a görev verdi. Bu sezon geniş kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız Ömer Faruk Beyaz da maçın iyileri arasında yerini aldı. Özellikle Ferdi'nin sağdan bindirmeleri, arkadaşlarına attığı paslar etkili olurken genç yıldız iki golün asistini de yaptı. Gençlerin performansı Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi.
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