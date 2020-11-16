16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Bakasetas sürprizi! Alanyaspor...

F.Bahçe'ye Bakasetas sürprizi! Alanyaspor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Ara döneminde Yunan 10 numara Bakasetas için ’un kapısını çalacak olan 'ye süper haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Kanarya’ya transferi konusunda kolay beklediği ve bu durumu yönetime ilettiği ortaya çıktı.

F.Bahçe'nin istediği isimlerin başında gelen Bakasetas'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alanya ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, ara döneminde bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numara konusunda ısrarcı davranan Kanarya'nın görüşmelerde elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun da F.Bahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.

yönetimine ocak ayında 'ye transferi kolaylık beklediğini iletti. Güney temsilcisinden eski öğrencisinin Çubuklu'yu giymesi konusunda ısrarcı davranan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan tüm şartların zorlanmasını istediği ifade edildi. Bu arada Yunan Sport24'e konuşan Anastasio Bakasetas, "Fenerbahçe ile sezon başında da görüşmeler olmuş ama sonuç çıkmamıştı" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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