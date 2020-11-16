16 Kasım 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Alanyaspor yönetimine ocak ayında Fenerbahçe'ye transferi kolaylık beklediğini iletti. Güney temsilcisinden eski öğrencisinin Çubuklu'yu giymesi konusunda ısrarcı davranan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan tüm şartların zorlanmasını istediği ifade edildi. Bu arada Yunan Sport24'e konuşan Anastasio Bakasetas, "Fenerbahçe ile sezon başında da görüşmeler olmuş ama sonuç çıkmamıştı" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
Fenerbahçe'ye Bakasetas sürprizi! Alanyaspor...
Ara transfer döneminde Yunan 10 numara Bakasetas için Alanyaspor’un kapısını çalacak olan Fenerbahçe'ye süper haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Kanarya’ya transferi konusunda kolay beklediği ve bu durumu yönetime ilettiği ortaya çıktı.
F.Bahçe'nin istediği isimlerin başında gelen Bakasetas'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alanya ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numara konusunda ısrarcı davranan Kanarya'nın görüşmelerde elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun da F.Bahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.
Alanyaspor yönetimine ocak ayında Fenerbahçe'ye transferi kolaylık beklediğini iletti. Güney temsilcisinden eski öğrencisinin Çubuklu'yu giymesi konusunda ısrarcı davranan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan tüm şartların zorlanmasını istediği ifade edildi. Bu arada Yunan Sport24'e konuşan Anastasio Bakasetas, "Fenerbahçe ile sezon başında da görüşmeler olmuş ama sonuç çıkmamıştı" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları