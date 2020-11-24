24 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! Kritik maç naklen A Spor'da

F.Bahçe kupada sahne alıyor! Kritik maç naklen A Spor'da
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında , 2. Lig ekibi ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. 4. tur mücadelesinde 'de 2. Lig ekibi 'u konuk edecek sarı-lacivertli takımda genç oyuncular forma giyecek.

Teknik direktör Erol Bulut'un pazar günkü derbisini de düşünerek Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, kaleci Oytun gibi isimlere şans tanıması bekleniyor. Sadık Çiftpınar, Thiam ve Ademi gibi ligde az süre alanlar da ilk onbirde olacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan bir üst tura çıkacak.

6 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan , Sangare, Harun ve 'nin yanı sıra ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

F.Bahçe Sivas Bld. maçına hazır haberin devamı

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