Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçına hazır

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takım ile gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Premier Lig ekibine transferinin son anda gerçekleşmediğini söylerken, yerine alınan ismi de açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri