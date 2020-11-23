23 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçına hazır

F.Bahçe Sivas Bld. maçına hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

4. Tur maçında Salı günü A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede Belediyespor'u ağırlayacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

, 4'üncü Tur mücadelesinde Salı günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

, , ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edilirken; Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertliler, bu antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamladı.

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