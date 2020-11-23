Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 24 Kasım Salı günü A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede Sivas Belediyespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde 24 Kasım Salı günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edilirken; Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertliler, bu antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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