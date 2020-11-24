Fenerbahçe hava topu istatistiklerinde dibe vurdu

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, 21 takım arasından hava topu kazanma yüzdesinde 18. oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle Beşiktaş derbisi öncesi moral bulan Fenerbahçe, performans değerleriyle kendini aştı. Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 2015 yılından bu tarafa en fazla gol pozisyonu bulduğu (3.3) ve orta başarısı (6.6) yakaladığı sezonunu yaşarken, attığı gol sayısında (1.9) ve kalesindeki kurtarış değerinde (2.7) ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, maç başına yediği 1 golle de son üç yılın en az gol yediği dönemini geçiriyor.

EN ÖNEMLİ SORUNU HAVA TOPU KAZANMA

Maç başına 5.4 olan isabetli şut karnesiyle Alanyaspor 'un (7.1) ardından yer alan Fenerbahçe kalesine en az şut attıran (8.9) ikinci ekip oldu. Bu değerde de lider Alanyaspor'un (7.8) gerisinde kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya'nın tek problemi hava topları olarak öne çıktı. Maç başına 46.7 olan hava topu kazanma yüzdesiyle 21 takım içinde ancak 18. oldu.

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